Photo: Graines de foot

Grégory Beaud Journaliste Blick

Des juniors D aux juniors G, tous se donnent rendez-vous ce week-end pour les premiers tournois de Graines de foot à travers le canton de Vaud. Des compétitions féminines et dédiées aux handicapés ont également vu le jour depuis le lancement de la première édition en 2001. En chiffres, voici ce que représente cette manifestation rassemblant les graines de footballeurs et footballeuses vaudoises.

23e édition

Fondé en 2001 par Georges Guinand, Graines de foot vit aujourd'hui sa 23e édition. Cela aurait dû être la 25e, mais hélas les éditions 2020 et 2021 ont dû être annulées en raison de la pandémie de coronavirus. L'an prochain, la manifestation fêtera déjà son quart de siècle.

30 tournois

Graines de foot, ce n'est pas une compétition, mais des compétitions! Ce samedi, de Roche à Champagne en passant par Romanel, Payerne ou Gingins (liste non exaustive) ce ne sont pas moins de 30 tournois qui seront organisés à travers le canton de Vaud. Outre les 8 tournois pour les juniors D, 10 pour les E et les F ainsi que 2 pour les G, une compétition spécialement réservée aux filles se tiendra à Bussigny. L'une des premières occasions pour ces footballeuses en herbe de pratiquer leur sport favori entre elles.

Plus de 1500 bénévoles

«Graines de foot, ce n'est pas une ou dix personnes, mais ce sont des centaines de bénévoles», nous confirme-t-on du côté de l'organisation. Chaque tournoi nécessite l'investissement d'au minimum 50 à 60 bénévoles. Si l'on multiplie ce chiffre par les trente tournois organisés, ce seront donc plus de 1500 personnes qui participeront au succès de la manifestation.

1re édition

Le tournoi final aura lieu à Saint-Légier le week-end prochain. Pour que tout roule, les organisateurs avaient besoin de 120 personnes. Il devrait finalement y en avoir près de 150. «Ceux qui ont déjà organisé quelque chose apprécieront ce chiffre», nous glisse-t-on. Il s'agira de la première édition des finales sur la commune des hauts de Vevey.

9500 juniors engagés

Ce week-end, ce sont près de 10'000 footballeurs et footballeuses qui taperont dans le ballon aux quatre coins du canton. Près de 500 équipes seront engagées. Au lancement de la manifestation, il n'y avait que les juniors E qui étaient concernés. En 2004, les juniors D ont été intégrés au tournoi, en 2007 les juniors F et en 2015 les plus petits, les juniors G. Chaque année, les organisateurs veulent faire croître le nombre de participants afin de devenir toujours plus populaire.

3e édition

Samedi prochain, à Saint-Légier, se tiendra la troisième édition du tournoi pour les personnes en situation de handicap. La compétition se déroulera la veille des finales dans le but de donner un maximum de visibilité à cette catégorie à part entière.

150’000 enfants

Depuis la première édition de Graines de foot, ce sont près de 150'000 enfants qui ont participé à un tournoi organisé sur les terrains du canton de Vaud.