Un club amateur munichois a perdu 27 points après la découverte qu’un de ses joueurs évoluait sous une fausse identité. L’ailier est aujourd’hui en prison pour trafic de drogue et tentative de meurtre.

Blick Sport

La sanction est tombée comme un couperet. En Bavière, la Fédération régionale a retiré 27 points à la SpVgg Haidhausen, leader de sa poule de football amateur. En cause: l’un de ses joueurs évoluait depuis des années sous une fausse identité. Arrivé au club en début de saison, l’ailier s’était rapidement imposé comme l’une des pièces maîtresses de l’équipe. Inscrit sous le nom de Mateo V., il avait inscrit neuf buts en quatorze matches et participait pleinement à la course en tête de son équipe.

Mais l’histoire a basculé en décembre, comme le rapporte le quotidien munichois «TZ». Ce jour-là, la police de Munich se présente à son domicile avec un mandat d’arrêt dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants. L’homme tente alors de forcer le passage: au volant de sa BMW, il fonce sur les policiers. Les forces de l’ordre ne parviennent à l’interpeller qu’après avoir fait usage de leurs armes.

«C'est complètement dingue»

La perquisition menée dans l’appartement révèle l’ampleur de l’affaire. Les enquêteurs y découvrent cinq kilos d’amphétamines, 50'000 euros en liquide, plusieurs armes à feu ainsi que de faux passeports. Depuis son arrestation, l’homme est incarcéré et poursuivi notamment pour tentative de meurtre et trafic de stupéfiants avec possession d’arme. L’enquête a également mis au jour un autre élément: la licence du joueur était enregistrée sous une fausse identité depuis 2018. Informée par la police, la Fédération bavaroise de football (BFV) a décidé d’annuler les résultats obtenus avec ce joueur aligné, ce qui représente tout de même neuf victoires.

Au sein du SpVgg Haidhausen, la découverte a laissé les dirigeants stupéfaits. «C’est complètement dingue», a réagi le président Giuseppe Scialdone auprès du quotidien munichois «TZ». Selon lui, rien ne laissait présager un tel passé. «Il était discret, ne montrait aucun signe extérieur de richesse. Il disait simplement posséder une salle de sport.» Le dirigeant assure que le club a enregistré le joueur de bonne foi. «Il figurait déjà dans la base de données en ligne. Nous avons simplement repris les informations existantes. Comment aurions-nous pu savoir que l’identité était fausse?» Ces explications n’ont pas convaincu la BFV. Avec ces 27 points retirés, Haidhausen passe brutalement de la tête du classement au milieu de tableau, compromettant sérieusement ses ambitions de titre et de montée.

Le club a décidé de contester la décision. «Nous ne sommes pas responsables, nous sommes les victimes», insiste Scialdone. «La fédération comme le club ont été trompés. Nous espérons une décision équitable.»