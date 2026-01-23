L'internationale américaine a signé un nouveau contrat très lucratif avec le Washington Spirit. Elle devient ainsi la footballeuse la mieux payée du monde.

Blick Sport

Trinity Rodman a signé jeudi un nouveau contrat avec son club, le Washington Spirit. L'attaquante star du club de NWSL touchera environ deux millions de dollars (environ 1,6 millions de francs suisses) par saison. Un nouveau record aux États-Unis qui fait d'elle la joueuse la mieux payée de la planète.

Un contrat permis par une nouvelle règle spécialement conçue pour elle et «les joueuses à fort impact». Celle-ci autorise les clubs à contourner le plafond salarial pour signer des stars et améliorer la visibilité du championnat, à l'instar de ce qui avait été réalisé pour David Beckham en MLS, en 2007.

Avec ce contrat, l'internationale américaine (47 sélections, 11 buts) dépasse la triple vainqueure du Ballon d'Or et joueuse du FC Barcelone Aitana Bonmati. La preuve que Trinity Rodman, fille du légendaire basketteur Dennis Rodman et petite amie du tennisman Ben Shelton (septième joueur mondial), est la joueuse bankable du moment.



