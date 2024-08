La blessure à ski de Neuer a coûté une fortune au Bayern

La sortie à ski ratée de Manuel Neuer a coûté près de 18 millions d'euros au Bayern Munich. Le gardien de but national a manqué 311 jours et 44 matches à la suite d'un accident, ce qui le place en tête du classement.

1/6 En décembre 2022, Manuel Neuer s'est cassé la jambe.

Nicolas Horni et et Blicky IA

Après l'amère élimination au premier tour de la Coupe du monde au Qatar en 2022, le gardien de but de l'équipe nationale allemande Manuel Neuer voulait se distraire pendant ses vacances. Neuer est monté sur les skis – et a souffert d'une fracture de la jambe lors d'un accident. Absent pendant des mois, Neuer a dû essuyer de nombreux revers dans sa lutte pour revenir – et a ainsi coûté beaucoup d'argent à son club.

Comme le montre une enquête du portail de billetterie «Live Football Tickets», le Bayern a perdu au moins 17,9 millions d'euros. Cette valeur a été calculée sur la base du salaire de Neuer et du nombre de jours de blessure. Avec un salaire annuel de 21 millions d'euros, le temps d'absence du gardien de 38 ans s'élèverait à près de 18 millions d'euros.

En tête du classement mondial

Avec cette valeur, Neuer est aujourd'hui en tête du classement peu flatteur des absences les plus coûteuses. Il est suivi par la star du Real David Alaba, Presnel Kimpembe du Paris Saint-Germain, Thibaut Courtois du Real Madrid ou Thiago Alcântara à l'époque à Liverpool.

D'ailleurs, Neuer ne tient pas compte de l'indemnité de transfert et du salaire de Yann Sommer, que l'on a fait venir de Mönchengladbach en hiver pour le remplacer. Tout comme les frais de santé ou les coûts salariaux des physios et des entraîneurs spécialement engagés pour lui. Pas plus que la prime de points pour le remplaçant Sven Ulreich, qui a repris sa place dans les buts après le départ de Yann Sommer à l'Inter Milan.

La retraite n'est pas pour demain

De retour dans les buts du Bayern depuis octobre 2023, Manuel Neuer s'est rapidement imposé à nouveau comme gardien titulaire – et a même fini par devenir le numéro 1 allemand lors de l'Euro à domicile cet été. On ne sait pas combien de temps encore le natif de Gelsenkirchen restera dans les buts.

Neuer n'a pas évoqué récemment son retrait de l'équipe nationale, mais il devrait encore jouer longtemps pour le Bayern – du moins si l'on en croit Ulreich, le gardien remplaçant du Bayern: «Il peut encore jouer quelques années s'il en a envie. Manu est en pleine forme.»