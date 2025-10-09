Roony Bardghji, le nouveau joyau offensif des Suédois

Viktor Gÿokeres, Alexander Isak, Anthony Elanga... et maintenant Roony Bardghji! La Suède a des soucis en défense, aux buts et au milieu, mais son secteur offensif regorge de talents. Mais qui est ce meneur de jeu de 19 ans, qui joue déjà au FC Barcelone?

Roony Bardghji, le nouveau super-talent du football suédois. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Du talent plein les pattes et du feu dans les jambes! Roony Bardghji n'a que 19 ans, mais il compte déjà quatre apparitions (dont une titularisation!) avec le FC Barcelone cette saison. Et il y a de fortes chances qu'il fasse ses débuts en sélection suédoise face à la Suisse ce vendredi à Stockholm.

Il amène de l'énergie positive

«Quand le sélectionneur m'a appelé, c'était énorme! J'étais incroyablement heureux et je lui ai dit que j'avais faim et que je ferais de mon mieux pour l'équipe», a expliqué le jeune homme cette semaine au quotidien suédois Sportbladet. La Suède est sous pression avant d'affronter la Suisse ce vendredi, c'est un fait, mais Roony Bardghji arrive lui libéré de toute énergie négative et très enthousiaste. Il n'en sera que plus dangereux.

Il est arrivé en Suède à l'âge de six ans

Né au Koweït et arrivé en Suède à l'âge de six ans, le joyau a déménagé à Barcelone cet été, où il a déjà obtenu du temps de jeu dans l'un des plus grands clubs du monde, après avoir évolué à Malmö et au FC Copenhague. «Il s'est passé beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de matchs, donc je n'ai pas eu le temps de trop réfléchir. Mais j'ai trouvé un appartement et tout le reste est en place. J'aime la ville de Barcelone.» Et en plus, il joue!

Roony Bardghji, ici face à Séville ce dimanche. Photo: IMAGO/Photo Players Images

«C'est extrêmement bien. Ça va de mieux en mieux à chaque match, alors je vais continuer là-dessus», enchaîne ce super talent, qui a temporairement remplacé Lamine Yamal, blessé, sur l'aile droite de l'attaque barcelonaise. «J'aime le poste de numéro dix et je pense pouvoir y apporter beaucoup. Mais je peux aussi jouer sur l'aile, c'est l'entraîneur qui décide. Il établit le plan de jeu, et ensuite, nous, les joueurs, devons faire le travail».

Proche de Lamine Yamal et de Marcus Rashford

Quelle est sa relation avec le prodige du Barça? «Il est sympa, on est bons amis et on est devenus très proches. C'est comme un frère. Tout le monde sait ce qu'il sait faire sur le terrain, je n'ai pas besoin d'en parler. C'est une personne et un joueur fantastique.»

Mais le joueur dont il est le plus proche est un certain Marcus Rashford, malgré la différence d'âge. «Je dirais que c'est le joueur le plus proche dont j'ai jamais été. Nous prévoyons de trouver un moment après la trêve des équipes nationales pour passer du temps ensemble. Peut-être que nous essaierons un peu de pêche. Je crois qu'il a commencé à s'y mettre un peu. Il fait beau à Barcelone, alors c'est agréable de sortir et de se détendre», rigole le jeune Suédois.

Deux Suisses l'ont largement battu dimanche

Djibril Sow et Ruben Vargas ont pu observer le phénomène de près dimanche dernier, et le duel a tourné à l'avantage des deux Suisses, le Séville FC l'ayant largement emporté sur le Barça (4-1). Roony Bardghji a joué 21 minutes à cette occasion, trop peu pour les deux hommes pour faire un rapport complet à Murat Yakin et à son staff sur ses qualités. Mais de bon augure tout de même pour le duel de vendredi à Stockholm? Jon Dahl Tomasson ne l'a pas dit, mais il pourrait être tenté de titulariser son prodige, accompagné de toute son énergie positive, pour dynamiser l'attaque suédoise et ses grands noms que sont Anthony Elanga, Viktor Gyökeres et Alexander Isak.