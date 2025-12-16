Mardi soir pour la 18e journée de Super League, le FC Sion se déplace à Saint-Gall après sa victoire 1-0 contre GC. Les Valaisans, portés par un Racioppi en forme, cherchent à consolider leur position face à des Saint-Gallois en difficulté à domicile.

ATS Agence télégraphique suisse

Mardi soir, le FC Sion est engagé pour la 18e journée de Super League. Les hommes de Didier Tholot se déplacent à St-Gall qui vient de faire tomber le leader Thoune.

La victoire étriquée (1-0) face à GC sur un penalty de Kololli a permis aux Sédunois de se constituer un petit matelas de trois points par rapport au 7e, Zurich. Mais les Zurichois traversent une période difficile, alors que les Brodeurs sont deuxièmes au classement. Reste que les Saint-Gallois ont perdu leur dernier match à domicile 2-1 face à Zurich, ce qui veut dire que les Valaisans peuvent s'inspirer de cela.

Ils peuvent également s'appuyer sur un gardien en forme puisqu'Anthony Racioppi a sorti deux clean sheets sur ses deux derniers matches en se montrant décisif. L'autre rencontre de la soirée semble déséquilibrée sur le papier avec la lanterne rouge Winterthour qui reçoit le leader Thoune.