L'équipe suisse de football impressionne avec deux victoires éclatantes contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0). Murat Yakin a trouvé sa formule gagnante pour les éliminatoires du Mondial 2026, établissant une stabilité et une cohérence dans son onze de départ.

Murat Yakin a trouvé son onze idéal.

Après les expérimentations des matches amicaux du début d'année, place à la stabilité et à la cohérence. Lors de la tournée américaine de juin - un voyage qui semble vraiment avoir porté ses fruits -, Yakin avait indiqué vouloir trouver une base de 7-8 joueurs plutôt qu'un onze type. Mais les deux probants succès acquis à Bâle, à chaque fois en moins d'une mi-temps, l'ont bien montré: les contours de l'équipe de Suisse sont plus clairs que jamais.

«Nous avons bien travaillé»

«J'ai peu d'arguments pour changer les choses quand nous jouons de cette manière», a déclaré le sélectionneur devant la presse lundi soir, peu après la facile victoire de ses joueurs face à la Slovénie. «Nous avons bien travaillé ces derniers temps, je dirais même extrêmement bien travaillé», s'est-il réjoui dans un large sourire.

L'une des principales satisfactions du premier rassemblement de la saison concerne la défense, le principal chantier du début de l'année. Si les performances de Ricardo Rodriguez, toujours aussi fiable, et de Manuel Akanji, à nouveau impérial, étaient attendues, celles de Nico Elvedi et Silvan Widmer l'étaient moins.

Après l'Euro 2024, Elvedi n'avait pas réussi à pallier le retrait inattendu de Fabian Schär. Murat Yakin l'avait même laissé de côté en mars pour tester d'autres candidats, mais le Zurichois a repris confiance tant à Mönchengladbach qu'avec la Suisse. Il a rarement semblé aussi sûr de lui que face à l'attaquant slovène Benjamin Sesko lundi, et son but de la tête est venu couronner ses deux performances de choix. Son duo avec Akanji en défense centrale est plus que jamais installé.

Zones d'ombre

Menacé par les convocations de Lucas Blondel et d'Isaac Schmidt, en difficulté à Mayence, Widmer voyait lui son avenir s'assombrir sur le côté droit de la défense suisse. Mais Yakin a préféré faire confiance à l'expérience de l'Argovien (32 ans) pour ces deux premiers matches. Désormais, seule une situation critique en club pourrait déloger Widmer du poste de latéral droit ces prochains mois.

Dans l'entrejeu, Fabian Rieder s'avance comme le grand gagnant. Le milieu offensif bernois a pleinement profité du 4-3-3 de Yakin pour s'affirmer en soutien du trio offensif. Placé un cran plus haut que les deux «tauliers» Granit Xhaka et Remo Freuler, Rieder a rendu deux copies très intéressantes. Le nouveau joueur d'Augsbourg est très apprécié du sélectionneur, mais sa patte gauche parviendra-t-elle à faire oublier celle de Xherdan Shaqiri?

Denis Zakaria doit quant à lui ronger son frein. Le milieu de terrain genevois, l'un des meilleurs joueurs du championnat de France, ne peut pas prétendre à un poste de titulaire. «Malheureusement, avec le système actuel il ne peut pas dépasser Granit et Remo», a regretté Yakin, qui s'est dit sincèrement «désolé» de cette situation: «J'en ai longuement discuté avec Denis. Il a compris et a accepté, mais cela me cause beaucoup de soucis».

Lourde tâche à venir

Breel Embolo n'a, pour sa part, aucun souci à se faire. Le buteur bâlois a poursuivi sa série en marquant un doublé contre le Kosovo et le 2-0 face à Slovénie. Le 10 octobre à Solna, dans la banlieue de Stockholm, il aura l'occasion d'égaler un record vieux de 91 ans. Il faut en effet remonter à 1934 pour retrouver la trace d'un international helvétique ayant marqué lors de six matches de suite (Leopold Kielholz). Même Alex Frei, le recordman de buts en sélection, s'était arrêté à cinq en 2005.

Avec ses incontournables ailiers que sont Dan Ndoye et Ruben Vargas, Embolo aura la lourde tâche de maintenir l'étonnante efficacité de l'équipe de Suisse en octobre. En Suède et en Slovénie, deux déplacements bien plus piégeux que cette entrée en matière à domicile, la troupe de Yakin devra confirmer. Selon des circonstances plus ou moins improbables - qui aurait prédit que la Suède s'inclinerait au Kosovo ? -, elle pourrait même valider son billet pour la prochaine Coupe du monde bien plus tôt que prévu.