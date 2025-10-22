La Juventus de Turin aura fort à faire à Madrid face au Real ce mercredi à 21h00 en Ligue des champions. Liverpool a l'occasion de se relancer à Francfort après une série de défaites (21h).

1/4 Kylian Mbappé et ses coéquipiers du Real Madrid affrontent la Juventus de Turin ce mercredi (21h00). (Archives) Photo: Manu Fernandez

ATS Agence télégraphique suisse

Le Real de Xabi Alonso est dans une forme étincelante depuis la reprise de la Liga fin août. Si l'on excepte une défaite face à l'Athletico Madrid fin septembre, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont remporté leurs sept autres matches de championnat, ainsi que leurs deux rencontres de C1 face à l'Olympique de Marseille et Almaty.

En face, la Juventus arrive au stade Santiago-Bernabéu avec une série de six matches sans victoire, toutes compétitions confondues. La Juve devra de plus composer sans son défenseur brésilien Gleison Bremer, qui s'est fait opérer du genou gauche la semaine dernière.

Difficultés pour Liverpool

Du côté de Liverpool, la mécanique bien rodée du début de saison semble connaître des difficultés. Après cinq victoires lors des cinq premières journées de Premier League, les Reds ont été défaits à trois reprises, la dernière en date face à Manchester United à Anfield dimanche.

Un constat qui vaut également pour la Ligue des champions: après un succès inaugural face à l'Athletico Madrid, Liverpool a subi la loi de Galatasaray. Ce mercredi, Virgil Van Dijk et ses coéquipiers auront l'occasion de se relancer face à l'Eintracht Francfort du Biennois Aurèle Amenda, actuel 7e de Bundesliga, avant d'accueillir le Real Madrid dans deux semaines.

Le succès de l'OM

L'Olympique de Marseille, leader de Ligue 1 devant le PSG, n'a connu que le succès depuis son revers face au Real en ouverture de la Coupe d'Europe. L'équipe du technicien Roberto De Zerbi devra se défaire du Sporting Lisbonne (21h), qui évoluera à domicile mais s'est incliné à Naples pour sa dernière sortie en Ligue des champions.

L'AS Monaco recevra Tottenham pour tenter de décrocher sa première victoire dans cette campagne de C1 (21h). Normalement encore privés de l'international suisse Denis Zakaria, les Monégasques devront sortir le grand jeu face au vainqueur de la dernière Europa League.