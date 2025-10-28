Après son succès 1-0 face au Canada, la Suisse féminine veut confirmer mardi en amical contre l’Ecosse à Dunfermline. Privée d’Alayah Pilgrim, blessée, la Nati part favorite face à une équipe écossaise en reconstruction, victorieuse 2-1 du Maroc vendredi.

La Suisse devra composer sans Alayah Pilgrim (à gauche), buteuse face au Canada, pour affronter l'Ecosse. Photo: Philipp Schmidli

ATS Agence télégraphique suisse

Victorieuse 1-0 du Canada vendredi à Lucerne, l'équipe de Suisse dames veut confirmer cette bonne performance. La troupe de Pia Sundhage en aura l'occasion mardi en Ecosse en amical.

Privées de la buteuse de vendredi Alayah Pilgrim (blessée), les Suissesses partiront avec les faveurs du pronostic à Dunfermline où le coup d'envoi est prévu à 20h30 heure suisse. L'Ecosse n'a disputé qu'une seule phase finale de Coupe du monde (en 2019) et qu'un seul Euro (2017) chez les dames dans toute son histoire.

Mais les Ecossaises restent elles aussi sur une victoire, obtenue vendredi également, à Casablanca face au Maroc (2-1) grâce à un but tombé à la 90e minute. Il s'agissait de la première victoire pour la nouvelle sélectionneuse, l'Australienne Melissa Andreatta, engagée au printemps.