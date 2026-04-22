Lens s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France en battant Toulouse 4-1 en demi-finale. Les buts lensois ont été marqués par Thauvin, Saint-Maximin, Udol et Thomasson. Le club jouera sa 4e finale et visera un premier sacre le 22 mai contre Strasbourg ou Nice.

ATS Agence télégraphique suisse

Lens s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France, une compétition que les Sang et Or n'ont jamais remportée. Ils ont battu facilement Toulouse 4-1 en demi-finale mardi au stade Bollaert.

Le dauphin du PSG en Ligue 1 a marqué par Florian Thauvin sur pénalty (9e), Allan Saint-Maximin (18e), Mathieu Udol (36e) et Adrien Thomasson (74e). Santiago Hidalgo a réduit la marque pour les vainqueurs de la Coupe 2023 (21e).

Le 22 mai au Stade de France, les Lensois joueront leur quatrième finale (après 1948, 1975 et 2025) face à Strasbourg ou Nice, qui s'affronteront mercredi, et espéreront inscrire leur nom pour la première fois au palmarès.