Le FC Barcelone s'impose 1-0 face au Celta Vigo et creuse l'écart avec le Real Madrid en Liga. Mais Lamine Yamal, buteur sur penalty, s'est blessé à la cuisse et pourrait manquer la fin de saison, à 50 jours du Mondial.

ATS Agence télégraphique suisse

Vainqueur (1-0) face au Celta Vigo, le FC Barcelone a poursuivi sa marche vers le titre en Liga mercredi en reprenant ses distances avec le Real Madrid. Mais les Blaugrana ont certainement perdu leur prodige Lamine Yamal pour le sprint final. L'ailier de 18 ans, star du Barça et de la sélection espagnole, s'est blessé en marquant un pénalty qu'il avait lui-même obtenu (40e, 1-0) avant de rentrer aux vestiaires visiblement touché à la cuisse gauche, une sérieuse alerte à 50 jours du début de la Coupe du monde nord-américaine (11 juin - 19 juillet).

Ce 24e but de la saison du jeune gaucher permet en attendant au champion d'Espagne en titre (1er, 82 points) de conserver ses neuf longueurs d'avance sur le Real Madrid (2e, 73 points), à six journées de la fin du championnat. Selon les premières informations de la presse catalane, Yamal serait touché aux ischio-jambiers et pourrait être absent au moins cinq semaines, ce qui le priverait de la fin de saison avec son club, dont le Clasico du 10 mai prochain face au Real.