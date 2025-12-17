Sous la houlette de Ludovic Magnin, le FC Bâle doit réagir face à Lucerne ce mercredi après une série de six matchs avec un seul succès. Les résultats avant la trêve hivernale détermineront la confiance des dirigeants envers l’entraîneur vaudois pour la suite.

ATS Agence télégraphique suisse

Le FC Lucerne accueille Bâle ce mercredi (20h30) pour la 18e journée de Super League. En manque de résultats, les RotBlau de Ludovic Magnin doivent répondre de leur statut avant la trêve hivernale.

Sous la houlette de l'entraîneur vaudois, le FCB n'a remporté qu'un seul match lors de ses six dernières confrontations en championnat, face à la lanterne rouge Winterthour. Les résultats obtenus face à Lucerne et Servette (samedi 20h30) pèseront lourd dans la décision des dirigeants rhénans de maintenir leur confiance en Magnin durant la trêve hivernale (du 20/21 décembre jusqu'à la mi-janvier 2026).

Au Wankdorf (20h30), l'avant-dernier Grasshopper doit ramener des points face au YB de Seoane pour s'éloigner de la douzième place. Mais les Bernois sont dans une bonne phase, eux qui ont vaincu Lille en Europa League jeudi 1-0 et Lucerne 2-0 dimanche en championnat, notamment grâce à leurs buteurs Christian Fassnacht et Chris Bédia, qui cumulent 21 réussites à eux deux en Super League cette saison.

En milieu de tableau, Lugano (6e de SL) se rend au Letzigrund pour affronter le FC Zurich (20h30). Les Zurichois (7e) restent sur 5 matches sans défaite, et pourraient rejoindre les Tessinois à 27 points au classement en cas de victoire.