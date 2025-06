1/2 Marc Marquez après sa victoire au Grand Prix d'Aragon, le 8 juin 2025 à Alcaniz. Photo: JOSE JORDAN

Mugello et la tribu des «Ducatistes» sont prêts à s'enflammer pour un Espagnol: solide leader du Championnat MotoGP, Marc Marquez est le grand favori dimanche du Grand Prix d'Italie, LA course de la saison à domicile pour Ducati.

Il a beau compter à son palmarès 66 victoires en MotoGP, Marquez, 32 ans, ne s'est imposé qu'une seule fois, en 2014, sur le majestueux autodrome international de Mugello (5,250 km). Pour sa première saison au guidon d'une Ducati l'an dernier, le Catalan avait terminé au pied du podium (4e) et surtout mesuré la ferveur qui descend des collines toscanes quand on chevauche une Desmosedici GP Ducati.

Mugello aux couleurs de Ducati

A moins d'une heure du siège de la marque italienne à Borgo Panigale, dans les faubourgs de Bologne, Mugello rougit chaque début d'été pour se mettre aux couleurs de Ducati. L'attente est d'autant plus forte que Marc Marquez caracole en tête du championnat et sort d'un week-end historique en Aragon où il a remporté sa quatrième course de la saison en restant tout en haut de la feuille de résultats du vendredi au dimanche, des essais libres au GP en passant par les qualifications, la course sprint et le warm up!

«On est dans une bonne dynamique et on va essayer de garder ce niveau, mais je m'attends à ce que mes rivaux haussent leur niveau, à commencer par +Pecco+ qui est toujours très rapide sur ce circuit», a estimé en conférence de presse le sextuple champion du monde MotoGP.

Triplé de Bagnaia

«Il y a de la pression bien sûr quand on est un pilote Ducati sur ce Grand Prix. Mais le plus grand défi de ma carrière, je l'ai déjà relevé en revenant de très bas après mes blessures», a-t-il rappelé. Tout autre résultat qu'une victoire à domicile lors de cette neuvième manche de la saison serait un camouflet pour Ducati et son pilote vedette. D'autant que la marque italienne a remporté les trois dernières éditions de «son» Grand Prix grâce à Francesco Bagnaia (2022, 2023, 2024).

Actuellement troisième du championnat à 93 points de Marc Marquez, «Pecco» a pris un coup au moral après sa 16e place au GP de France et son abandon à Silverstone. «Si je ne suis pas compétitif ici, on pourra dire qu'il y a un problème avec moi, c'est une course importante pour moi (...) J'aime courir ici, c'est un endroit magique, je vais faire mon maximum pour me mettre au niveau de Marc et viser la victoire», a rappelé le double champion du monde (2022, 2023).

Martin toujours absent

Malgré sa passe de trois sur le circuit toscan, Bagnaia n'arrivera sans doute jamais à faire oublier Valentino Rossi, recordman des victoires à Mugello (neuf dont sept dans la catégorie-reine), à chaque fois dans une ambiance proche de l'hystérie. Avec le premier tiers de la saison bouclé, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir qui remportera le titre mondial, mais il est possible que son prochain titulaire soit espagnol et s'appelle Marquez.

Deuxième du général, Alex Marquez (Ducati-Gresini) n'accuse «que» 32 points de retard sur son frère aîné grâce à sa remarquable régularité (cinq podiums, toujours dans le top 6, un seul abandon).

Premier des pilotes non-Ducati, le Français Johann Zarco (Honda-LCR) reste sur une chute au GP d'Aragon et pointe au 6e rang du championnat du monde avec 97 points. Son compatriote Fabio Quartararo (Yamaha), 10e mondial, n'a pas marqué de points lors des trois dernières courses, mais Mugello lui rappelle de bons souvenirs: il s'y est imposé en 2021

Champion du monde en titre, l'Espagnol Jorge Martin ne sera pas à Mugello: blessé à l'intersaison, il n'a disputé qu'une course cette saison, au Qatar, où il a lourdement chuté. Mais il anime toujours les coulisses avec son envie de quitter Aprilia.