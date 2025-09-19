Le mythique groupe Oasis, qui s'est reformé cet été pour une tournée mondiale, a ravivé une célébration de Manchester City lors de ses concerts. Celle-ci met à l'honneur le Lech Poznan. Le club polonais a tenu à remercier le groupe et le club mancunien.

Comme son frère Liam, le guitariste d'Oasis est depuis toujours un immense fan de Manchester City. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen

En Angleterre, un célèbre lien entre Manchester City et le club polonais du Lech Poznan a récemment connu un regain d’attention, comme le rapporte le club mancunien sur son site Internet. Cet été, le groupe Oasis, connu pour supporter les Citizens, a encouragé ses fans à «faire le Poznan» lors de ses concerts. Cette résurgence a eu un impact immédiat. Lors de la victoire 3-0 de City contre Manchester United à l’Etihad Stadium le week-end dernier, les supporters de City ont repris cette célébration emblématique qui consiste à se mettre dos au terrain et à sauter.

En reconnaissance, le club polonais a adressé une lettre touchante à Noel Gallagher, guitariste du mythique groupe anglais, pour le remercier d’avoir remis «le Poznan» sur le devant de la scène. «Nous sommes vraiment fiers qu’un grand club comme Manchester City ait contribué à faire connaître le nom de notre ville et de notre équipe de manière si remarquable», peut-on lire dans la lettre citée par Manchester City. «Nous avons vu les enregistrements de vos concerts dans lesquels vous encouragez les fans d’Oasis à faire «le Poznan» – et nous devons dire que cela nous impressionne.»

L’origine de cette célébration remonte à octobre 2010, lors d’un match de Ligue Europa entre Manchester City et Lech Poznan à l’Etihad Stadium. Les 6000 supporters polonais présents ce soir-là ont surpris tout le monde en se tournant dos au terrain, se tenant par les bras et sautant à l’unisson. Les fans de City ont immédiatement adopté ce geste, le baptisant «The Poznan» en hommage aux visiteurs ce soir-là. Cette célébration est rapidement devenue une partie intégrante des matches à City.

Face au Lausanne-Sport cet automne

Bien que la popularité de cette célébration ait diminué au fil des ans, elle connaît aujourd’hui un renouveau grâce à Oasis, qui l’a remise au goût du jour sur la chanson «Cigarettes and Alcohol» cet été. Utilisée en réalité dans de nombreux stades de football à travers le monde, cette façon de faire évoque néanmoins une période où City commençait tout juste à goûter au succès après des années de disette, et où chaque victoire était célébrée avec une ferveur particulière.

En envoyant un maillot personnalisé à Noel Gallagher, avec le numéro 12 traditionnellement réservé aux fans, le Lech Poznan souligne les liens entre la musique, le football et la ferveur des stades à travers le monde. Oasis va de son côté poursuivre sa tournée de reformation en Angleterre et en Asie après un passage en Amérique cette fin d’été. Quant au Lech Poznan, il accueillera un certain Lausanne-Sport en Conference League cet automne (27 novembre, 18h45).