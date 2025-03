Nikola Jokic est rentré dans l'histoire de la NBA vendredi. L'intérieur serbe de Denver est devenu le premier joueur à réussir un match à plus de 30 points, 20 rebonds et 20 assists.

31 points, 21 rebonds et 22 assists pour un Nikola Jokic historique

Nikola Jokic (à gauche) a écrit une page de l'histoire de la NBA vendredi. Photo: David Zalubowski

ATS Agence télégraphique suisse

Nikola Jokic a cumulé 31 points, 21 rebonds et 22 passes décisives dans un match remporté 149-141 après prolongation par les Nuggets face aux Phoenix Suns. Ces 22 assists constituent un record pour le triple MVP de la NBA, et un record absolu pour un pivot.

C'est la septième fois de la saison que Nikola Jokic cumule plus de 15 points, 15 rebonds et 15 passes décisives en un match. Il en est à 29 «triple double» depuis le début de l'exercice 2024/25, et à 149 au total en saison régulière depuis ses débuts en NBA.