Noè Ponti et Roman Mityukov brillent aux championnats de Suisse de natation à Sursee. Les médaillés olympiques établissent les meilleures performances mondiales de l'année dans leurs disciplines respectives, le 100 m papillon et le 200 m dos.

Roman Mityukov (à gauche) et Noè Ponti ont brillé samedi à Sursee. Photo: PATRICK B. KRAEMER

Les médaillés olympiques Noè Ponti et c Mityukov ont assuré le spectacle dans leur discipline fétiche samedi à Sursee, théâtre des championnats de Suisse en grand bassin. Le Tessinois, sur 100 m papillon, et le Genevois, sur 200 m dos, ont tous deux signé une meilleure performance mondiale de l'année.

Sacré jeudi sur 50 m papillon - avec déjà un meilleur chrono 2025 à la clé - puis vendredi sur 100 m libre dans ces joutes, Noè Ponti a frappé une nouvelle fois très fort. Le médaillé de bronze des JO de Tokyo 2021 s'est imposé en 50''27, à 0''11 de son record national établi lors des championnats de Suisse 2024. Il a retranché 0''40 à sa propre meilleure performance mondiale 2025, réalisée quelques jours plus tôt à Livourne.

Titré pour sa part sur 50 m dos vendredi dans le grand bassin lucernois, Roman Mityukov a signé un chrono d'excellente facture 24 heures plus tard dans sa discipline de prédilection. Le Genevois s'est imposé en 1'55''64 sur 200 m dos, soit 0''79 seulement de plus que le record national qui lui avait permis de conquérir le bronze aux JO de Paris 2024. La meilleure performance mondiale de l'année était jusqu'ici détenue par le Japonais Hidekazu Takehara (1'56''11).