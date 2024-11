Barcelone s'incline face à la Real Sociedad

La Real Sociedad a battu le Barça dimanche Photo: Javi Colmenero

ATS Agence télégraphique suisse

Le Barça s'est incliné 1-0 dimanche 10 novembre face à la Real Sociedad. Les Catalans ont subi la domination de leurs adversaires tout au long du match et n'ont pas pu remonter le handicap d'un but inscrit à la 33e minute par Sheraldo Becker. Ils ne comptent plus que six points d'avance sur le Real Madrid, qui a un match en retard.

Privés de Lamine Yamal, qui souffrait d'une cheville et a suivi la rencontre depuis les tribunes, le Barça n'a pas trouvé la faille dans la cuirasse des Basques qui se sont créé de nombreuses occasions mettant Inaki Peña en difficulté.