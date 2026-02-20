Pirmin Werner et Noé Roth seront bien au rendez-vous de la finale olympique d'Aerials vendredi à Livigno (13h30). Le Zurichois a obtenu la 2e meilleure note des qualifications.

ATS Agence télégraphique suisse

Le saut de Werner a été évalué à 122,17. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2025 en Engadine a terminé devant deux Chinois, Qi Guangpu et Wang Xindi au terme de la Q1. Deux autres Chinois, Li Tianma (127,50) et Sun Jiaxu ont impressionné lors de la Q2.

Double champion du monde en titre, Noé Roth a sué un peu plus pour rallier la finale. Le Zougois a signé deux sauts imparfaits et a pris la 12e et dernière place qualificative. Il devra hausser son niveau pour espérer décrocher une première médaille olympique.