La Kényane Chepngetich pulvérise le record du monde de marathon

Ruth Chepngetich est devenue la première femme à courir un marathon en moins de 2h10 à Chicago et a établi un nouveau record du monde en 2h09'57 ce dimanche. Son compatriote John Korir s'est imposé chez les hommes en 2h2'43.

Ruth Chepngetich avait été sacrée championne du monde du marathon en 2019 (archives). Photo: Martin Meissner

ATS Agence télégraphique suisse

Ruth Chepngetich a pulvérisé le record du monde féminin du marathon à Chicago dimanche. Elle est la première femme à courir la distance sous les 2h10. La Kényane de 30 ans s'est imposée en 2h09'57 et a battu de près de deux minutes la précédente marque établie l'an dernier par l'Ethiopienne Tigist Assefa (2h11'53) à Berlin.

Chez les messieurs, son compatriote John Korir s'est imposé, détaché, en 2h2'43, succédant au palmarès au recordman du monde Kelvin Kiptum, décédé en février à 23 ans dans un accident de la route.

Tout était parfait!

«Je dédie ce record à Kelvin (Kiptum), lui aussi avait battu un record du monde ici et il aurait pu encore en battre un», a déclaré Chepngetich après l'arrivée. «Je suis très fière de moi. J'avais ce record du monde en tête, c'était mon rêve, et aujourd'hui tout était parfait: la météo, et ma préparation.»

Chepngetich, âgée de 30 ans, a réussi un exploit hors normes, en courant toute la course sur un rythme jamais approché par les femmes. Au 10e km, elle était sur les bases de 2h07'30, avant de fléchir très légèrement l'allure, pour devenir cependant la première femme de l'histoire à descendre sous la barre symbolique des 2h10. Championne du monde du marathon 2019, elle avait déjà remporté deux fois le marathon de Chicago, en 2021 et 2022. Son record personnel sur la distance était de 2h14'18.