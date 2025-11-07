Lando Norris partira en pole du sprint à Sao Paolo

Lando Norris (McLaren) partira samedi en tête du sprint lors du Grand Prix de Sao Paulo. Le leader du championnat du monde aura à ses côtés Kimi Antonelli (Mercedes), battu de 0''097.

1/2 Bonne journée pour Lando Norris avec la pole du sprint Photo: ISAAC FONTANA

ATS Agence télégraphique suisse

Lando Norris a frappé un grand coup par rapport à ses rivaux dans la lutte pour le titre mondial. Son coéquipier Oscar Piastri a signé le troisième chrono à 0''185 alors que Max Verstappen, qui s'est plaint d'une Red Bull-Honda, «cassée et inconduisible», a dû se contenter du sixième temps à 0''337.

Pour rappel, au classement général, Lando Norris occupe la tête avec un petit point d'avance sur Oscar Piastri. Une première place notamment acquise grâce à sa victoire il y a deux semaines à Mexico.

Le suspense est intact

George Russell (Mercedes/4e) et Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes/5e) se sont intercalés entre Oscar Piastri et Max Verstappen. Nico Hülkenberg a réussi à entrer en Q3 avec sa Sauber-Ferrari. L'Allemand s'élancera en dixième position, alors que son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto sera quatorzième sur la ligne.

Dimanche, la course démarrera à 18h (heure suisse).