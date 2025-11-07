Lando Norris partira en pole du sprint à Sao Paolo

Lando Norris a frappé un grand coup par rapport à ses rivaux dans la lutte pour le titre mondial. Son coéquipier Oscar Piastri a signé le troisième chrono à 0''185 alors que Max Verstappen, qui s'est plaint d'une Red Bull-Honda, «cassée et inconduisible», a dû se contenter du sixième temps à 0''337.
Pour rappel, au classement général, Lando Norris occupe la tête avec un petit point d'avance sur Oscar Piastri. Une première place notamment acquise grâce à sa victoire il y a deux semaines à Mexico.
Le suspense est intact
George Russell (Mercedes/4e) et Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes/5e) se sont intercalés entre Oscar Piastri et Max Verstappen. Nico Hülkenberg a réussi à entrer en Q3 avec sa Sauber-Ferrari. L'Allemand s'élancera en dixième position, alors que son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto sera quatorzième sur la ligne.
Dimanche, la course démarrera à 18h (heure suisse).