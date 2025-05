Shai Gilgeous-Alexander (2) et OKC sont en finale de la Conférence Ouest. Photo: Kyle Phillips

ATS Agence télégraphique suisse

Oklahoma City a écrasé Denver dimanche à domicile lors d'un match 7 à sens unique (125-93). Le Thunder se qualifie ainsi pour la finale de la Conférence Ouest de NBA pour la première fois depuis 2016.

L'équipe emmenée par l'arrière canadien Shai Gilgeous-Alexander (35 points) a été tout simplement supérieure au champion 2023. Elle affrontera dès mardi les Minnesota Timberwolves pour un ticket vers les Finales NBA. «C'est une bonne chose. Notre objectif n'est pas seulement la finale de la Conférence, mais nous devons passer par là pour y arriver», a souligné «SGA», qui est l'un des trois candidats au titre de MVP (meilleur joueur) de la saison régulière.

Les Nuggets partent en trombe

Jalen Williams a ajouté 24 points pour OKC, et Chet Holmgren a signé un double, avec 13 points et 11 rebonds. Rival de Gilgeous-Alexander pour le titre de MVP, le pivot des Nuggets Nikola Jokic n'a pas démérité avec 20 points, 9 rebonds et 7 passes. Christian Braun a apporté 19 points et Jamal Murray 13.

Les Nuggets ont démarré en trombe, prenant même une avance de 11 points (21-10) au milieu du premier quart-temps. Cependant, le match a basculé de manière décisive dans le deuxième quart-temps, remporté 39-20 par Oklahoma City qui a alors élevé le niveau de son attaque.

Denver a peiné défensivement et commis bien trop de pertes de balle (22) que l'attaque du Thunder a transformées en 37 points. «Je suis effondré pour les gars qui sont sur le terrain. (...) Nous avons pris le départ que nous souhaitions, puis tout a basculé si rapidement... C'est désolant», a soupiré le coach intérimaire de Denver David Adelman.