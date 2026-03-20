Neuf victoires d’affilée et une place en play-off assurée: les Suissesses brillent au Mondial de curling à Calgary. Elles visent désormais une qualification directe pour les demi-finales.

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse dames de curling jouera les médailles dans le Mondial à Calgary. Elle s'est assuré une place en play-off (top 6) après avoir fêté jeudi face aux Etats-Unis (8-2) sa 9e victoire consécutive.

Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner et la skip Xenia Schwaller ont dominé les débats face à une formation qui n'avait gagné qu'un seul de ses neuf précédentes parties dans ces joutes. Mais elles n'ont fait la différence qu'au sixième end. Un coup de trois a alors permis les Suissesses, accrochées jusque-là, de mener 5-2. Elles ont ensuite «volé» une puis deux pierres dans les deux ends suivants pour prendre l'avantage 8-2, contraignant les Américaines à abandonner.

Seule en tête avec neuf victoires et une défaite, l'équipe de Suisse devrait logiquement accrocher l'une des deux premières places du Round Robin et se qualifier ainsi directement pour les demi-finales prévues samedi. Le quatuor du CC Grasshopper Club Zurich doit encore affronter l'Italie et la Suède vendredi dans la phase préliminaire.