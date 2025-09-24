Matthias Kyburz va donner une nouvelle orientation à sa carrière

Matthias Kyburz (35 ans) mettra fin à sa carrière ce week-end à Uster lors des finales de Coupe du monde. L'octuple champion du monde va désormais se concentrer pleinement sur le marathon.

Matthias Kyburz va désormais tout miser sur le marathon. Photo: Andreas Becker

ATS Agence télégraphique suisse

L'an passé, Kyburz avait participé au marathon des Jeux olympiques de Paris et il s'était classé 30e. Son objectif sera de faire mieux à Los Angeles en 2028. Il a annoncé sa décision de quitter la course d'orientation lors d'une conférence de presse.

Kyburz possède un immense palmarès, avec huit titres mondiaux et neuf médailles d'or aux Européens. Il compte en outre six victoires au général de la Coupe du monde.