Le joueur belge de Manchester City Kevin De Bruyne (G) après avoir inscrit le but décisif lors du 4e tour de Coupe d'Angleterre contre Leyton Orient, le 8 février 2025 à Londres. Photo: JUSTIN TALLIS

AFP Agence France-Presse

Manchester City, longtemps mené, a fini par éliminer sans briller le petit club de troisième division Leyton Orient (2-1), samedi au quatrième tour de la Coupe d'Angleterre de football.

Les champions d'Angleterre en titre, qui restaient sur une lourde défaite en championnat dimanche dernier face à Arsenal (5-1), ont bien failli subir une nouvelle défaite humiliante, cette fois en Cup, face à une équipe très accrocheuse.

Pep Guardiola avait effectué huit changements par rapport à l'équipe battue par les Gunners: seuls le gardien Stefan Ortega, Savinho et Omar Marmoush étaient sur le terrain au coup d'envoi des deux matches.

Après une première occasion mal gérée par Charlie Kelman, qui a perdu son duel avec le gardien de City, Leyton Orient a ouvert la marque grâce à une frappe magistrale de Jamie Donley, prêté par Tottenham, à la 16e minute.

Son tir d'une quarantaine de mètres a lobé Ortega, qui s'était légèrement avancé, a heurté la transversale et a rebondi sur le gardien mancunien pour entrer dans la cage. Si bien que le but a été officiellement inscrit par Ortega contre son camp.

Un combo chance-effort gagnant

Juste avant la pause, le tout nouvel attaquant mancunien Omar Marmoush a eu l'occasion d'égaliser en reprenant de volée un centre quasiment à bout portant, mais Josh Keeley s'est interposé et a permis à Leyton de tenir son avantage jusqu'à la mi-temps. Au retour, Guardiola a fait entrer John Stones et Abdukodir Khusanov à la place du capitaine Ruben Dias et de Vitor Reis.

Et à la 56e, les efforts -assaisonnés de chance- ont payé: un tir de Rico Lewis involontairement dévié par son coéquipier Khusanov a trompé Keeley (1-1). Et tandis que Leyton Orient fatiguait, Guardiola a lancé dans la bataille Kevin de Bruyne et Phil Foden à vingt minutes de la fin du temps réglementaire.

Bonne pioche puisque le Belge a marqué dès la 79e minute (2-1) et mis City sur les rails de la qualification.