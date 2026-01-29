A 28 ans, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz vivent sans souci financier. La jeune femme reçoit 1 million de dollars par mois de son père milliardaire, Nelson Peltz, éclipsant même la richesse des Beckham.

Brooklyn Beckham, fils aîné de David Beckham et de Victoria Beckham, semble mener une existence fastueuse aux côtés de son épouse Nicola Peltz. Selon le site Onet, la jeune femme percevrait chaque mois la somme vertigineuse d’un million de dollars de la part de son père, Nelson Peltz, un homme d’affaires américain dont la fortune est estimée à 1,6 milliard de dollars. Une aisance financière qui contraste avec les tensions supposées entre Brooklyn Beckham et sa célèbre famille ces derniers mois.

Dans le podcast «The Rest Is Entertainment», la journaliste Marina Hyde rapporte que Nelson Peltz aurait déclaré sans détour: «Je donne à ma fille un million de dollars comme argent de poche chaque mois.» Une affirmation qui permet de mieux comprendre le train de vie extravagant du couple, fait de séjours dans des hôtels de luxe et de repas hors normes.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

En janvier 2026, Nicola Peltz et Brooklyn Beckham ont ainsi partagé sur Instagram une dégustation très remarquée: un Château d’Yquem de 1831, vin rarissime estimé à près de 23'000 dollars la bouteille. La scène se déroulait au San Ysidro Ranch, établissement californien prisé notamment par Harry et Meghan Markle.

Une proposition lucrative

Si David Beckham et Victoria Beckham disposent eux-mêmes d’une fortune évaluée à environ 680 millions de dollars, ils souhaiteraient voir leur fils gagner en indépendance financière. Toujours selon Onet, Brooklyn Beckham aurait reçu une proposition particulièrement lucrative pour écrire un livre consacré à son mariage et aux tensions familiales qui auraient suivi.

Selon des sources étrangères, le fils des Beckham et son épouse auraient même reçu une offre de plusieurs millions de dollars pour relater ces événements dans un ouvrage. La maison d’édition Penguin Random House, déjà à l’origine de «Prince Harry's Spare», serait actuellement en pourparlers avec le couple et sur le point de finaliser un contrat. Reste à savoir si les revenus générés par ce projet pourraient rivaliser avec le soutien financier régulier dont bénéficie Nicola Peltz grâce à son père.