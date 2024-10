Philipp Kurashev s'est ajouté à la liste des buteurs suisses en NHL, après Nico Hischier et Timo Meier. Le joueur bernois a inscrit le premier but de la rencontre lors de la victoire 5-2 de Chicago face à Edmonton.

Un premier but pour Philipp Kurashev contre Edmonton

Philipp Kurashev: un premier but pour place Chicago sur la bonne orbite à Edmonton. Photo: Christian Gooden

ATS Agence télégraphique suisse

Après Nico Hischier et Timo Meier, Philipp Kurashev a, à son tour, trouvé le chemin des filets cette saison en NHL. Le Bernois a ouvert le score lors du succès 5-2 de Chicago à Edmonton.

Auteur de 18 buts lors du dernier exercice, Philipp Kurashev a dévié un envoi de Wyatt Kaiser pour battre le portier Calvin Pickard à la 16e et pour placer son équipe sur la bonne orbite.

Battus par Utah à Salt Lake City lors de leur premier match, les Blackhawks ont réagi de la plus belle des manières avec ce succès probant dans l’antre du grand favori de la saison. Avec deux buts et deux assists, Teuvo Teravainen, transfuge de Carolina, a été le grand homme de la soirée.

Nico Hischier et Timo Meier ont également soigné leurs statistiques samedi soir. Le Valaisan et l’Appenzellois ont été crédités d’un assist à Washington où New Jersey s’est imposé 5-3. Avec trois victoires contre une défaite, les Devils ont vraiment entamé leur saison de bon patin. Ils recevront lundi Utah, la seule formation qui a gagné ses trois premiers matches.

Roman Josi et Nashville connaissent en revanche une entame bien laborieuse. Battus 4-3 à domicile par Dallas lors de leur premier match, les Predators se sont inclinés 3-0 à Detroit. Auteur de 41 arrêts pour le 32e blanchissage de sa carrière, Cam Talbot a signé une performance de choix pour sa première titularisation dans la cage des Red Wings. Aligné durant... 27’02’’, Roman Josi a accusé un bilan de -1.