Sensation au championnat du monde M20, les Lettons sont venus à bout des favoris canadiens. Ils se sont imposés 3-2 aux tirs au but.

Linards Feldbergs (29) a effectué 55 arrêts face au Canada veendredi au Mondial M20. Photo: Sean Kilpatrick

ATS Agence télégraphique suisse

La Lettonie a créé une immense surprise vendredi dans le championnat du monde M20. Les Baltes se sont imposés 3-2 aux tirs au but face au Canada, qui avait pourtant maîtrisé son sujet pour son entrée en lice face à la Finlande (4-0) devant son public d'Ottawa.

57 tirs à 27

Les joueurs à la feuille d'érable, qui avaient laminé ce même adversaire 10-0 un an plus tôt dans la même compétition, ont survolé les débats avec 57 tirs cadrés contre 27 pour la Lettonie. Mais ils n'ont pas été suffisamment solides en défense et, surtout, se sont heurtés à un gardien en état de grâce.

Linards Feldbergs a en effet été crédité de 55 arrêts, avant de garder sa cage inviolée durant le «shootout» malgré huit tentatives canadiennes. L'unique but de cette séance de tirs au but a été l'oeuvre d'Eriks Mateiko, qui a permis à la Lettonie de décrocher simplement le troisième succès de son histoire dans un Mondial M20.