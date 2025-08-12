La Coupe de l'America 2027 se dessine. Les contours de cette édition ont été décidés avec notamment des budgets plafonnés et une mixité obligatoire.

La Coupe de l'America 2027 prend forme. Photo: Bernat Armangue

ATS Agence télégraphique suisse

Le tenant de la Coupe de l'America, Team New Zealand, et le «Challenger of Record» Athena Racing se sont entendus sur les modalités de la prochaine édition en 2027. Elle prévoit notamment un plafonnement des budgets et la mixité obligatoire pour les équipages.

Cet accord met un terme à une querelle entre défis (équipes) qui menaçait la survie même de l'épreuve, que le tenant du titre néo-zélandais avait renoncé à organiser chez lui, faute de financement. Les principales modifications du règlement concernent la gouvernance de l'épreuve, les budgets, les équipages et la médiatisation de l'événement.

«Au coeur du Protocole se trouve un Accord de Partenariat, structuré pour que toutes les équipes travaillent collectivement au sein d'une structure commerciale à long terme pour le bénéfice futur et la gestion de la Coupe de l'America», assure le communiqué. Voyant dans cette réforme «le changement le plus audacieux en 174 ans de l'histoire de la Coupe», le PDG de Team New Zealand, Grant Dalton, assure que «cette transformation confère désormais à toutes les équipes une gestion collective.»

Au moins une femme dans chaque équipage

Pour une meilleure visibilité, l'épreuve prévoit de devenir bisannuelle, mais les budgets des équipes seront désormais plafonnés. La phase finale sera précédée d'une série de régates dont le but est d'allonger le temps de course pour chaque défi.

Chaque équipage, composé de cinq marins, devra obligatoirement comprendre au moins une femme. Une clause de nationalité exigera aussi que «cette femme plus deux autres marins soient des ressortissants du pays du concurrent».

Pour «maximiser l'engagement des fans», chaque équipe devra également embarquer à bord pendant les courses un invité, «VIP, sponsor, journaliste, influenceur ou dignitaire», précise le protocole.