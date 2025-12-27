DE
FR

Succès rare pour Washington
Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Les Wizards de Washington ont dominé Toronto 138-117 vendredi en NBA. L'ailier suisse Kyshawn George s'est illustré avec 23 points, 6 rebonds et une adresse impressionnante au tir.
Publié: il y a 37 minutes
Kyshawn George (18) a inscrit 23 points face à Toronto vendredi
Photo: Nick Wass
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Washington a cueilli un rare succès, son sixième de la saison en 29 matches disputés, vendredi en NBA. Les Wizards ont battu Toronto 138-117 grâce notamment à un excellent Kyshawn George.

L'ailier valaisan a inscrit 23 points face aux Raptors, terminant ainsi meilleur marqueur de son équipe, ajoutant 6 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 28 minutes passées sur le parquet. Il s'est montré très adroit au tir avec un 9/13 (3/5 à 3 points).

A lire aussi
Wemby et les Spurs gâchent le Noël du champion en titre
La bête noire d'OKC
Les Spurs de Wembanyama font encore tomber le champion en titre
Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël
Jalen Brunson dominant
Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël

Les Wizards, qui affichaient toujours le pire bilan de la Ligue après cette victoire, ont forcé la décision dans un dernier quart-temps remporté 36-17. Dominateurs au rebond (46 prises à 33), ils ne comptaient que deux longueurs d'avance à l'issue de la troisième période.

Encore un succès pour les Clippers

Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser ont quant à eux cueilli leur troisième succès d'affilée, le neuvième dans cet exercice 2025/26, en allant s'imposer 119-103 à Portland. Aligné durant 12 minutes, le «rookie» fribourgeois n'a pas inscrit de point (0/1 au shoot) mais il a capté 2 rebonds et signé 2 contres.

La franchise de Los Angeles a pu compter sur James Harden (34 points) et sur Brook Lopez (31 points, avec 9 paniers primés à la clé) pour faire la différence. Les Clippers ont pris les commandes au troisième quart grâce à un partiel de 19-1 qui leur a permis de faire passer le score de 59-71 à 78-72.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus