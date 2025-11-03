Une première défaite pour les Spurs

A l'image de leur leader Victor Wembanyama, maladroit, les San Antonio Spurs ont manqué leur match pour une défaite à Phoenix dimanche (130-118), leur première de la saison en NBA.

Wembanyama (au centre) et les Spurs ont manqué leur affaire dimanche à Phoenix Photo: Mike Christy

Seul le champion en titre Oklahoma City reste ainsi invaincu à l'issue de cette soirée.

Auteur d'un début de saison magnifique, Victor Wembanyama a largement raté son match à Phoenix, avec 9 points, 9 rebonds, 2 passes et 4 contres en 34 minutes de jeu. Ce n'est que la troisième fois en 123 matches NBA que le Français marque moins de 10 points (son «record» reste de 6 points en octobre 2024 face au Thunder).

«Wemby» (21 ans) est apparu perdu, maladroit (4 sur 14 au tir, 6 pertes de balle) et incapable de se sortir des bonnes prises à deux de la défense des Suns, tout en s'exposant à cause de fautes rapides. Phoenix, qui a mené de 31 points dans le 3e quart-temps, a pu compter sur un très bon Devin Booker (28 points, 13 passes).

Le Thunder frappe fort

Le Thunder, champion en titre, a pour sa part écrasé les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 137-106 avec 30 points du MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander. OKC a ainsi remporté, comme la saison passée, ses sept premiers matches, et reste la dernière franchise invaincue.

Les Spurs mais aussi les Chicago Bulls ont en effet été battus, ces derniers sur le parquet des New York Knicks (128-116). Les Bulls restent en tête à l'Est (5-1), à égalité avec les Philadelphia 76ers, faciles vainqueurs à Brooklyn (129-105).