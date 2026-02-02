DE
FR

Washington mate Sacramento
Kyshawn George et les Wizards gagnent le duel des cancres

Les Wizards de Washington, avec Kyshawn George, ont battu les Sacramento Kings 116-112 dimanche, infligeant un 9e revers consécutif à l’équipe californienne en NBA.
Publié: il y a 40 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
Kyshawn George (de dos) et les Wizards ont battu les Kings dimanche
Photo: Nick Wass
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Wizards de Kyshawn George ont gagné le duel des cancres dimanche en NBA. Washington a infligé un neuvième revers consécutif aux Sacramento Kings.

Avant-dernier à l'Est avec 13 victoires et 35 défaites, les Wizards se sont imposés 116-112 à domicile face à la lanterne rouge de la Conférence Ouest. Ils ont ainsi enchaîné un troisième succès en quatre matches après avoir subi eux-mêmes neuf revers d'affilée.

Kyshawn George a eu droit à un temps de jeu limité (19'), comme tous les joueurs du cinq majeur des Wizards, et son rayonnement le fut aussi (6 points, 2 assists pour un différentiel de -2). L'homme du match pour Washington fut Will Riley, auteur de 18 points avec un 4/8 à 3 points en sortant du banc.

A lire aussi
Kyshawn George et les Wiazrds se font battre par les Lakers
Un dur retour à la réalité
Kyshawn George et les Wiazrds se font battre par les Lakers
Washington s'impose grâce au grand Kyshawn George
Le Valaisan brille en NBA
Washington s'impose grâce au grand Kyshawn George

Le «rookie» des Clippers Yanic Konan Niederhäuser n'a quant à lui passé que 3 minutes sur le parquet dimanche dans un match gagné 117-93 par son équipe à Phoenix, inscrivant tout de même 3 points (pour 1 rebond capté). La franchise de Los Angeles a gagné 17 de ses 21 dernières rencontres pour pointer désormais au 9e rang à l'Ouest.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus