Victor Wembanyama fait partie des trois finalistes pour la récompense de MVP, avec le sortant Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, a annoncé la NBA.

Victor Wembanyama parmi les finalistes pour le titre de MVP

Victor Wembanyama parmi les finalistes pour le titre de MVP

ATS Agence télégraphique suisse

Après la clôture vendredi du vote pour un panel de cent membres des médias, la NBA a annoncé les trois finalistes des principales récompenses individuelles de fin de saison, qui seront décernées pendant les play-off, sans calendrier précisé pour l'instant.

Pour la plus prestigieuse, le trophée de MVP, Victor Wembanyama fait partie des trois derniers prétendants et espère devenir le plus jeune joueur et le premier Français récompensé, à 22 ans, pour sa troisième saison dans la ligue nord-américaine.

Il fait face au MVP sortant canadien Shai Gilgeous-Alexander, au sommet de son art avec le Thunder d'Oklahoma City, et au Serbe Nikola Jokic (Denver Nuggets), déjà élu MVP à trois reprises (2021, 2022 et 2024).

«Wemby» a clairement postulé pour la récompense, estimant être le joueur le plus complet de NBA. Le géant tricolore (2,24 m) fait aussi partie des trois finalistes pour le trophée de défenseur de l'année, qui lui semble promis.

Après avoir aidé les San Antonio Spurs à atteindre la deuxième place de la conférence Ouest, Wembanyama a débuté dimanche soir ses premiers play-offs, à domicile face aux Portland Trail Blazers (111-98).