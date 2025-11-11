Victor Wembanyama déjà dans l’histoire de la NBA

Victor Wembanyama, le prodige français des San Antonio Spurs, a réalisé une performance historique contre les Chicago Bulls. Avec 38 points, 12 rebonds, 5 passes et 5 contres, il devient le premier joueur NBA à atteindre ces statistiques en un match.

Le Français Victor Wembanyama connaît un début de saison exceptionnel. Photo: AP

Victor Wembanyama, joueur des San Antonio Spurs et coéquipier de Jeremy Sochan, continue de marquer la NBA de son empreinte. Le Français de 224 cm a réalisé une performance historique lors du match contre les Chicago Bulls, remporté 121 à 117 par San Antonio dans la nuit de lundi à mardi.

Victor Wembanyama a inscrit 38 points, dont six tirs à trois points, capté 12 rebonds et ajouté cinq passes décisives ainsi que cinq contres. Ces statistiques font de lui le premier joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer au moins 35 points, 10 rebonds, cinq passes décisives, cinq tirs à trois points réussis et cinq contres dans un seul match. Une prouesse saluée par les fans et les analystes, qui conforte sa place parmi les meilleurs joueurs de la ligue cette saison.

Excellent début de saison

Victor Wembanyama attire tous les regards, affichant depuis le début de la saison des moyennes impressionnantes: 24,3 points, 12,9 rebonds et 3,8 contres par match, le plaçant parmi les leaders de la NBA.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Grâce à son impact majeur, les San Antonio Spurs connaissent un excellent début de saison, ayant remporté huit de leurs dix premiers matchs. Ils occupent actuellement la deuxième place de la conférence Ouest, derrière les champions en titre, Oklahoma City Thunder, qui affichent un bilan de 10 victoires pour une seule défaite après 11 rencontres.