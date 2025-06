NBA: Un quatrième Suisse va-t-il être repêché cette année?

Yanic Konan Niederhäuser sera-t-il le quatrième joueur suisse à être sélectionné par une franchise de NBA? Depuis quelques semaines, le Fribourgeois voit son nom briller de plus en plus fort.

Yanic Konan Niederhäuser sera-t-il le quatrième basketteur suisse à être drafté en NBA?

Après Thabo Sefolosha, Clint Capela et Kyshawn George, la Suisse verra-t-elle un quatrième joueur être repêché par une franchise de NBA? La probabilité est devenue de plus en plus grande ces dernières semaines. Alors que la draft aura lieu le 26 juin prochain à Brooklyn, le nom du Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser commence à revenir avec une certaine instance depuis quelques semaines. L'occasion d'en savoir plus sur lui.

Qui est-il?

Yanic Konan Niederhäuser est né le 14 mars 2003 et est originaire de la commune de Fräschels (Frasses en français) dans le canton de Fribourg. Il mesure 2m13 et pèse 110 kilos.

Quel type de joueur est-il?

C'est un joueur intérieur (forcément) qui excellent en défense par sa capacité à défendre et bloquer des tirs adverses. Malgré sa taille, Yanic Konan Niederhäuser a impressionné les recruteurs par la fluidité de ses mouvements et son agilité. Lors du camp des recrues de la NBA, il a été mesuré avec la huitième plus grande envergure au niveau des bras. Une validation de son immense potentiel physique.

Plus impressionnant encore. Parmi les pivots, le Fribourgeois a été celui qui a sauté le plus haut tout en étant le plus vif lors de l'exercice d'explosivité tout en étant le plus rapide lors des sessions de sprint. Bref, dire qu'il a impressionné est un euphémisme. Selon Jonathan Givony, le spécialiste d'ESPN, le Suisse a épaté: «Ses mesures physiques et les tests athlétiques ont montré qu'il était l'un des meilleurs de la classe de 2025. Ses capacités des deux côtés du terrain ont épaté les recruteurs de NBA.»

Où a-t-il joué en Europe?

Il a commencé le basket avec la formation d'Union Neuchâtel avant de rejoindre Fribourg Olympic où il a évolué dans l'Académie. Le pivot a ensuite pris la direction de l'Allemagne à 15 ans. Il a évolué une année dans l'équipe d'Ehingen Urspring tant avec les jeunes qu'en première équipe.

Comment s'est-il développé ensuite?

Pour sa première année universitaire, le jeune talent a décidé de jouer pour les Huskies de Northern Illinois, une équipe qui n'est pas forcément des plus réputées. Là-bas, l'adaptation n'a pas forcément été simple puisqu'il a inscrit 2,2 points par match en à peine huit minutes de présence par sortie. Sa deuxième année a été meilleure avec 7,3 points en une vingtaine de minutes.

Mais c'est surtout lors de la dernière saison qu'il a explosé après son transfert pour Penn State, un programme très réputé. Ses 13 points et 6 rebonds par match ne sont pas ce qui a attiré l'attention des équipes de NBA. C'est tout le reste. Sa capacité à défendre et son efficacité sous le panier adverse avec plus de 61% de réussites aux shoots. Il ne lui manque finalement qu'un tir à trois points pour devenir l'archétype du pivot moderne.

Quelles sont ses chances d'être drafté?

Elles sont très bonnes. À moins de trois semaines de la date fatidique, les analystes parlent de plus en plus de lui. «Le joueur de 2m11 est clairement sur une trajectoire ascendante, précise Jonathan Givony. Lors des trois dernières années, il a énormément progressé jusqu'à ces dernières semaines où il a été excellent lors du camp des recrues à Chicago.»

Les différents médias américains ne parlaient guère de lui voici un mois. Mais depuis, son nom revient de plus en plus fréquemment. ESPN lui prédit une draft aux alentours de la 36e position, soit au début du deuxième tour. «Mais il tape à la porte pour être repêché au premier tour», précise Jonathan Givony. Yahoo, de son côté, le voit même être sélectionné au 31e rang.

Pour mémoire, Kyshawn George avait été sélectionné au 24e rang l'an dernier, tandis que Clint Capela avait vu son nom être appelé en 25e position en 2014. Thabo Sefolosha est, pour l'heure, le Suisse à avoir été drafté à la meilleure position puisqu'il était 13e en 2006.