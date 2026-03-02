.Le légendaire Scottie Pippen met ses reliques aux enchères. Les prix vont de 300 dollars pour un paquet de céréales jusqu'à 2,5 millions de dollars pour les chaussures de son plus prestigieux coéquipier.

De 300 dollars à 2,5 millions: Les souvenirs de Scottie Pippen sont à vendre

Souvenirs des Chicago Bulls ou de la «Dream Team» américaine des JO de 1992, une partie de la collection amassée par le basketteur américain Scottie Pippen est exposée par Sotheby's à New York à partir de lundi, avant d'être vendue aux enchères.

«Scottie a constitué tout au long de sa vie une collection incroyable, parce qu'il a eu la présence d'esprit de conserver tout ce qui était important dans sa carrière», explique à l'AFP un responsable de la maison d'enchères, Brahm Wachter, depuis un demi-terrain de basket installé en plein coeur de l'exposition.

«Maintenant, j'ai le sentiment que c'est le bon moment pour partager ces pièces et laisser d'autres personnes porter leurs histoires», indique Scottie Pippen dans un communiqué.

Des boîtes de céréales à 500 dollars

Désormais âgé de 60 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs ailiers de l'histoire du championnat nord-américain de basketball. Aux côtés de Michael Jordan chez les Chicago Bulls, il a remporté six titres NBA entre 1991 et 1998, ainsi que deux médailles d'or olympiques pour les Etats-Unis en 1992 et 1996.

Parmi la cinquantaine de pièces présentées gratuitement au public et mises aux enchères jusqu'au 10 mars, des trophées, des maillots, chaussures et ballons, bien sûr, mais aussi... des boîtes de céréales à l'effigie des Bulls signées de la main de Scottie Pippen.

Chacune de ces trois boîtes est estimée entre 300 et 500 dollars. «Le public pouvant enchérir lors de cette vente est donc beaucoup plus large que d'ordinaire», explique Brahm Wachter.

Une relique du «Flu Game»

Il faudra, en revanche, débourser entre 300'000 et 500'000 dollars, selon les estimations, pour le maillot porté par le basketteur lors du «Flu Game» des finales NBA de 1997. Ce match, au cours duquel la star Michael Jordan a joué malgré des symptômes grippaux, a marqué l'histoire du basketball.

Clou de la collection, une paire de baskets portée par Michael Jordan lui-même lors des Jeux olympiques de 1992 à Barcelone est estimée entre 1,5 et 2,5 millions de dollars. Cette vente pourrait, au total, rapporter plus de 6 millions de dollars.