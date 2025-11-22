Nouvelle défaite pour Kyshawn George et les Wizards

Petite nuit pour les joueurs suisses en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont enregistré une 14e défaite en 15 matches, s'inclinant 140-110 face aux Toronto Raptors.

Kyshawn George et les Wizards ont eu de la peine face aux Toronto Raptors Photo: Sammy Kogan

ATS Agence télégraphique suisse

Nuit difficile pour les Suisses en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont concédé une 14e défaite en 15 matchs, battus 140–110 par les Toronto Raptors. George a connu une soirée difficile. Après deux rencontres à plus de 20 points, le Chablaisien a sorti 5 pts, 3 rebonds, 4 assists, 2 contres et 5 pertes de balle en 29 minutes avec un 2/7 au tir.

Après cinq victoires consécutives, les Houston Rockets de Clint Capela, ont dû courbé l'échine 112-109 au terme d'un match serré face aux Denver Nuggets. Le Genevois Le Romand n'a passé que 4 minutes sur le parquet pour une interception et un 0/2 au tir.