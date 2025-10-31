Les Wizards s'inclinent 127-108 face au Thunder, champion en titre de la NBA. Malgré une performance solide de Kyshawn George, Washington n'a pas pu rivaliser avec Oklahoma City, emmené par Shai Gilgeous-Alexander.

Kyshawn George (à droite) et les Wizards ont subi la loi d'OKC jeudi. Photo: Kyle Phillips

La marche était trop haute pour Kyshawn George et les Wizards jeudi en NBA. Opposé au champion en titre Oklahoma City, Washington s'est incliné 127-108 sur le parquet du Thunder.

L'ailier valaisan impeccable

Kyshawn George a pourtant livré la marchandise jeudi. Joueur le plus utilisé de son équipe avec 31 minutes passées sur le terrain, l'ailier valaisan a compilé 12 points (à 3/5 à 3 points), 7 rebonds, 6 passes décisives et 1 contre. Mais les Wizards en restent à une victoire en cinq matches joués cette saison.

Emmené par son MVP Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 7 assists), Oklahoma City a pour sa part cueilli son sixième succès en six sorties. Mais tout n'est pas rose pour le Thunder: son manager Sam Presti a annoncé avant cette partie que l'arrière Nikola Topic souffre d'un cancer des testicules et doit se soumettre à une chimiothérapie.