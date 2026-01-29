Robert Flom, podcasteur suivant les Los Angeles Clippers, avait fait un pari risqué plus tôt dans la saison. Son audace l'a forcé à ravaler sa fierté... et un bout de papier.

Quand les Los Angeles Clippers affichaient un bilan catastrophique de 6 victoires pour 21 défaites, le supporter Robert Flom, qui tient un blog dédié à la franchise, avait lâché une promesse sur X: «Si cette équipe gagne 15 matches sur 18 à un point durant la saison, j'imprimerai ce tweet et je le mangerai.÷

C'est ainsi que Robert Flom, supporter des Los Angeles Clippers et blogueur, a sanctionné le début de saison chaotique de son équipe. Et il pensait être tranquille avec ce pari finalement peu risqué. Sauf que dimanche, après une victoire écrasante contre les Brooklyn Nets (126-89), les Clippers ont précisément validé cette fameuse séquence: 15-3. De quoi transformer une punchline de fan frustré en contrat officiel.

Dans «The Athletic», le suiveur des Clippers a expliqué pourquoi il n’y croyait pas une seconde: une équipe “mauvaise partout”, plombée les blessures et des vétérans décevants. “15-3, ça me semblait juste impossible”, a-t-il résumé.

Son tweet est ensuite devenu viral: certains fans l’ont imprimé sur des pancartes en tribunes, pendant que le club s’amusait aussi sur les réseaux en le chambrant publiquement. Et lundi soir, sur le livestream du podcast Clips N Dip, Robert Flom a tenu parole: il a sorti le tweet imprimé… et il l'a croqué en direct. «C'est un homme de parole», a applaudi un de ses co-hôtes, hilare.

Robert Flom a précisé avoir imprimé le tweet en prenant soin d'enlever le «dark mode». Non seulement, il a économisé de l'encre, mais il a surtout évité d'en ingurgiter. «C'est croustillant», a-t-il rigolé. C'était probablement moins indigeste que le début de saison de son équipe.