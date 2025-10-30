Les Houston Rockets et Clint Capela s'imposent à Toronto

Dernière mise à jour: il y a 56 minutes

Les Houston Rockets ont décroché leur deuxième victoire en NBA, battant les Toronto Raptors 139-121.

Clint Capela tient son deuxième succès de la saison. Photo: CYRIL ZINGARO

ATS Agence télégraphique suisse

Clint Capela et les Houston Rockets ont remporté leur deuxième succès de la saison en NBA. Lors de leur quatrième rencontre, ils ont gagné 139-121 sur le parquet des Toronto Raptors.

Clint Capela discret

Capela n'a pas joué un rôle prépondérant dans cette victoire. Le Genevois n'a été aligné que pendant un peu plus de six minutes. Il a inscrit quatre points. Son coéquipier Kevin Durant a été le plus efficace avec 31 points.