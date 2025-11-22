DE
James Harden bat un record de franchise et relance les Clippers

Harden établit un nouveau record de points pour la franchise des Clippers, dépassant les 52 points de Bob McAdoo. Avec ce 25e match à 50 points ou plus, il égale Kobe Bryant, mais reste derrière Michael Jordan et Wilt Chamberlain.
1/2
James Harden a sorti le grand jeu face aux Hornets
Photo: Nell Redmond
ATS Agence télégraphique suisse

Une performance historique de James Harden, auteur de 55 points, a relancé les Los Angeles Clippers, vainqueurs 131-116 à Charlotte samedi en NBA. Le «rookie» fribourgeois Yanik Konan Niederhäuser a assisté du banc à cette démonstration, entrant en jeu en toute fin de match.

Célèbre meneur à la barbe touffue, onze fois All-Star mais jamais titré, James Harden a battu le record de points sur un match d'un joueur de la franchise, jusqu'ici détenu par Bob McAdoo (52 points) à l'époque des Buffalo Braves dans les années 1970. Il en était déjà à 27 points après le premier quart!

Quelques minutes pour Niederhäuser

Le Californien, onzième meilleur scoreur de l'histoire qui en est à sa 17e saison en NBA, a ainsi validé son 25e match à 50 points ou plus, soit autant que Kobe Bryant, mais derrière Michael Jordan (31) et l'inégalable Wilt Chamberlain (118). Samedi, il a rentré 17 de ses 26 tirs (10/16 à 3 points).

Yanik Konan Niederhäuser est entré en jeu à 3'16 de la fin du match, en même temps que Harden quittait pour de bon le parquet. L'intérieur a manqué ses deux tirs, mais il a tout de même eu le temps de capter 2 rebonds en phase offensive.

