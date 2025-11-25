DE
Un temps record sur le terrain
Les Houston Rockets s'imposent, Clint Capela gratte du temps de jeu

Clint Capela a contribué à la victoire des Houston Rockets 114-92 contre les Phoenix Suns en NBA. Le Genevois a marqué deux points en 13 minutes de jeu, une durée rare pour lui cette saison. Les Rockets, 4e à l'Ouest, affichent un bilan de 11 victoires en 14 matches.
Publié: il y a 40 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
Écouter
Le Genevois Clint Capela a foulé le parquet pendant près d'un quart d'heure ce mardi avec les Houston Rockets. (Archives)
Photo: Karen Warren
Clint Capela a été régulièrement utilisé dans la nuit de lundi à mardi en NBA. Il a contribué à la victoire 114-92 des Houston Rockets sur les Phoenix Suns en marquant deux points. Le Genevois a passé 13'21'' sur le parquet – une durée rarement atteinte cette saison. Le pivot de 31 ans, qui ne fait pas partie de la formation de base à Houston, a tiré à deux reprises en direction du panier adverse et a réussi un tir. 

Il a également capté cinq rebonds. Les Rockets ont commencé la saison de manière convaincante avec 11 victoires en 14 matches et occupent la 4e place de la Conférence Ouest.

