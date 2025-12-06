Boston domine des Lakers amoindris, Détroit et OKC solides

Les Boston Celtics ont dominé les Los Angeles Lakers 126-105 lors d'un match de gala en NBA. Malgré l'absence de stars comme LeBron James et Luka Doncic, Jaylen Brown a brillé avec 30 points pour Boston.

AFP Agence France-Presse

Les Boston Celtics ont dominé des Los Angeles Lakers amoindris, les Detroit Pistons et le Thunder d'Oklahoma City ont conforté leurs fauteuils de leaders vendredi en NBA.

Boston gagne un match de gala

Les Boston Celtics se sont imposés 126 à 105 face aux Los Angeles Lakers lors de ce classique NBA entre les deux franchises les plus titrées (18 pour Boston, 17 pour leurs rivaux).

L'affiche avait toutefois perdu de sa superbe avec les forfaits de Luka Doncic, pour la naissance de son second enfant, et de LeBron James, pour gérer une sciatique et de l'arthrose au pied gauche.

Si les Celtics font moins peur sans Jayson Tatum, blessé pour une longue durée (rupture d'un tendon d'Achille), ils ont largement dominé la rencontre dans le sillage de Jaylen Brown (30 points, 8 rebonds, 8 passes).

Detroit et OKC solides

A l'issue d'une rencontre accrochée, les Detroit Pistons ont conforté leur place de leader à l'Est (18-5) avec un succès 122-116 sur les Portland Trail Blazers.

Cade Cunningham a inscrit 29 points et distribué 9 passes face aux 35 points, 9 rebonds et 7 passes de Deni Avdija pour Portland.

Largement en tête à l'Ouest, Oklahoma City (22-1), champion en titre, a terrassé Dallas 132-111 avec le procédé habituel, un début de match vaillant des adversaires, une accélération progressive entre les 2e et 3e quart-temps, puis une large victoire dans le sillage du métronomique MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander (33 points).

Le Thunder domine tellement son sujet que «SGA» n'a pas eu besoin, comme très souvent cette saison, de jouer lors du 4e quart-temps.

Johnson, un triple-double... à la pause

L'ailier-fort des Atlanta Hawks Jalen Johnson, aux responsabilités offensives grandies en l'absence de Trae Young, a réussi la prouesse de valider un triple-double avant la pause (11 points, 10 rebonds, 12 passes), finissant la rencontre avec 21 points, 18 rebonds et 16 passes.

Une performance insuffisante alors que les Nuggets, menés de 18 points à la pause, se sont fâchés au retour des vestiaires, bien emmenés par leur totem serbe Nikola Jokic (40 points, 9 rebonds, 8 passes), impérial dans les deux dernières minutes alors que les deux formations se rendaient coup pour coup.

San Antonio cède à Cleveland

Engagés dans un road trip de 9 villes en 18 jours, les San Antonio Spurs, après deux succès, ont cédé sur le parquet des Cleveland Cavaliers (130-117). Les Cavs ont fait la différence lors du 3e quart-temps (44-19), avec 28 points au total de Donovan Mitchell face aux 28 de Devin Vassell.

Les Spurs, désormais cinquièmes à l'Ouest (15-7), ont joué dans l'Ohio leur 10e match sans Victor Wembanyama, touché à un mollet. Son entraîneur Mitch Johnson avait expliqué que le Français pourrait revenir pendant le road trip, qui emmène les Texans à la Nouvelle-Orléans lundi puis à Los Angeles mercredi pour leur quart de finale de Coupe NBA contre les Lakers.

Le derby pour Orlando

Après avoir gagné 6 fois sur ses 8 derniers matches, le Magic d'Orlando a remporté sur le fil le derby floridien face au Miami Heat 106 à 105.

Franz Wagner a inscrit 32 points et Jalen Suggs (22 points) a été décisif en fin de rencontre, alors que Norman Powell (28 points) et Bam Adebayo (24 points, 15 rebonds) ont manqué des tirs pour la victoire. Le Magic est 4e à l'Est (15-9), le Heat 6e (14-10).



