DE
FR

Un All-Star relooké
L'équipe «Stars» d'Edwards l'emporte, Wembanyama frustré

Les «Stars» d'Anthony Edwards ont remporté le All-Star Game à Los Angeles dimanche, face aux «Stripes» de LeBron James. Le Français Victor Wembanyama a lui connu la défaite au premier tour.
Publié: il y a 36 minutes
1/2
Anthony Edwards a brillé lors du All-Star Game
Photo: Mark J. Terrill
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La formation américaine «Stars» d'Anthony Edwards a remporté le All-Star Game NBA. Un nouveau format était inauguré dimanche à Los Angeles afin de donner un nouveau souffle à l'évènement.

Les «Stars» se sont donc imposés 47-21 en finale face à l'autre équipe US, les «Stripes», menés par les vétérans LeBron James et Kevin Durant, à l'issue d'un mini-tournoi de trois formations. Désigné MVP du tournoi, Anthony Edwards a inscrit 8 points en finale.

Très impliqué, le Français Victor Wembanyama a contribué à dynamiser l'évènement, mais a été sorti au 1er tour avec l'équipe «Monde» des joueurs internationaux, après deux défaites. «C'était beaucoup plus plaisant que l'année dernière, a apprécié le Français en conférence de presse. J'ai trouvé que le basket proposé était pas mal.»

A lire sur la NBA
«Le système ne fonctionne pas», déplore Adam Silver
Le «tanking» déploré en NBA
«Le système ne fonctionne pas», déplore Adam Silver
Kyshawn George remporte le Rising Stars Challenge
Les Suisses s'illustrent
Kyshawn George remporte le Rising Stars Challenge
Articles les plus lus
    Articles les plus lus