Dennis Schröder en est persuadé: malgré son titre de champion du monde et son statut de joueur NBA, il ne sera jamais autant que Dirk Nowitzki dans son pays, l'Allemagne. La raison selon lui: sa couleur de peau.

Dennis Schröder, champion du monde avec l'Allemagne. Photo: Getty Images

Blick Sport

Dennis Schröder (31 ans) est au sommet. Co-leader offensif de l’Allemagne avec Franz Wagner, champion du monde en 2023, meneur respecté en Europe comme en NBA. Après Detroit, il vient de signer à Sacramento. Mais chez lui, en Allemagne, le respect n’est pas à la hauteur de son parcours, assure-t-il.

«Je ne recevrai jamais la même affection»

«À l'âge de 14 ans, je me suis assis devant la télévision pour regarder Dirk Nowitzki porter le drapeau aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin», se souvient Dennis Schröder.

Photo: Getty Images

«À l'époque, je me suis dit: c'est génial, il n'y a pas de plus grand honneur. C'est un grand honneur, mais pour moi, ce ne sera jamais la même chose que pour Dirk. Je ne recevrai jamais la même affection dans ce pays, parce que j'ai la peau foncée», a lâché le capitaine de la Mannschaft dans le magazine Stern.

De Braunschweig à la NBA

Né à Braunschweig, d’un père allemand et d’une mère gambienne, Dennis Schröder découvre le basket à 11 ans, après avoir longtemps pratiqué le skate-board. Très vite, il trouve son modèle: Dirk Nowitzki.

L’ombre immense de Dirk Nowitzki

L’ancienne légende des Dallas Mavericks, fidèle à la franchise de 1998 à 2019, est le meilleur joueur allemand de l'histoire. Champion NBA en 2011, 153 sélections avec la Mannschaft, 19,9 points de moyenne, une médaille de bronze au Mondial 2002 et une d’argent à l’Euro 2005. Un palmarès qui continue d’éclipser ses successeurs. Dennis Schröder a cependant déjà fait mieux avec la Mannschaft, en devenant champion du monde. Mais on l'a compris, il estime que sa couleur de peau l'empêche d'être reconnu à sa juste valeur.



