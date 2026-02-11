DE
FR

Houston bat les Clippers
Capela gagne le «derby» suisse

Clint Capela et les Rockets ont remporté le «derby» suisse face aux Clippers de Yanic Konan Niederhäuser mardi à Houston (102-96). Les deux Suisses ont joué 13 minutes mais sont restés discrets avant le match retour mercredi soir au Texas.
Publié: 07:31 heures
Durant (7) et les Rockets ont battu les Clippers mardi
Photo: Karen Warren
ATS Agence télégraphique suisse

Clint Capela et les Rockets ont gagné le «derby» suisse au menu de la soirée de mardi en NBA. Houston a battu les Clippers de Yanic Konan Niederhäuer 102-96. Les deux équipes doivent se retrouver mercredi soir, toujours au Texas. Les deux intérieurs helvétiques sont restés discrets mardi à Houston, où ils ont tous deux eux droit à 13 minutes de jeu. Le Genevois Clint Capela n'a pas marqué de point, se contentant de 3 rebonds et 1 contre pour un différentiel de -5.

Le «rookie» Yanic Konan Niederhäuser a, lui, inscrit 3 points, capté 4 rebonds et contré 2 tirs, pour un bilan de -7. Le Fribourgeois a par ailleurs fait sa première apparition sur le parquet en même temps que Capela, à 5'36 de la fin du premier quart-temps. Les Rockets ont fait la différence grâce à un partiel de 15-2 qui leur a permis de prendre 15 longueurs d'avance à 9'15 de la fin du match (89-74). Emmenée par Kevin Durant (26 points, 6 rebonds), la franchise texane a ensuite bien géré cet avantage pour cueillir une septième victoire dans ses dix dernières sorties.

