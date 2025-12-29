Kyshawn George, l'année de la révélation

Kyshawn George est l’un des coups de cœur suisses de 2025. En NBA, le Valaisan avance pas à pas, apprend son métier et s’installe sans bruit, avec une progression qui se voit surtout dans sa constance et son sérieux.

Il n’y a rien de tapageur chez Kyshawn George, et c’est sans doute pour cela qu’il retient l’attention. En 2025, pendant que certains jeunes joueurs cherchent à se faire remarquer rapidement, lui semble surtout préoccupé par une chose: comprendre ce qu’on attend de lui. À Washington, le Valaisan s'installe et progresse match après match, parfois dans l’ombre, mais toujours avec application.

Ce qui frappe, quand on le regarde jouer, c’est sa manière de rester dans le rythme. Il ne force pas les actions, ne cherche pas à briller à tout prix. Il prend les tirs quand ils viennent à lui, défend avec sérieux, et donne l’impression de vouloir d’abord aider l’équipe. Ce sont des attitudes simples, mais essentielles pour durer dans un championnat aussi exigeant.

Les moments forts de 2025 Il est déjà l'heure de tirer le bilan de cette année 2025 forte en émotions! Chaque journaliste de la rubrique sportive de Blick Suisse romande a été invité à choisir son sportif et sa sportive suisse pour l'année écoulée, ainsi que son sportif et sa sportive étrangère. Un choix forcément subjectif, sans oublier le «coup de coeur 2025», totalement libre.

Son évolution se voit moins dans des gestes spectaculaires que dans sa régularité. Il fait de moins en moins d’erreurs visibles, se place mieux, comprend mieux le tempo d’un match. On sent un joueur qui apprend vite, sans précipitation.

Ce qui en fait un coup de cœur, c’est aussi ce qu’il représente. Un Suisse en NBA qui ne joue pas un rôle, qui ne revendique rien, mais qui s’installe par le travail. En 2025, Kyshawn George ne donne pas encore l’impression d’un joueur arrivé. Il donne celle d’un joueur en train de se construire. Et parfois, c’est exactement ce qu’on a envie de suivre.