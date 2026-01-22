Les Knicks ont écrasé les Nets 120-66 mercredi au Madison Square Garden, établissant un record de franchise avec 54 points d'écart. Jalen Brunson a marqué 20 points dans cette victoire historique.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Knicks ont profité de la visite de biens pâles Nets pour signer un record de la franchise mercredi en NBA. New York a surclassé Brooklyn de 54 points, cueillant la plus large victoire de son histoire dans ce derby new-yorkais.

Les New York Knicks ont mis fin à une série de quatre défaites en infligeant dans leur antre du Madison Square Garden une correction à leurs voisins des Brooklyn Nets (120-66). L'ancien record de la franchise, 48 points d'écart, avait été établi en 1968, 1972 et 1994.

Jalen Brunson en feu

Jalen Brunson a été le plus en vue avec 20 points, dans un match à sens unique. Les Knicks ont pris le contrôle dès le premier quart-temps (38-20) avant de creuser l'écart de manière spectaculaire, comptant jusqu'à 59 points d'avance.

Une réaction était attendue par leur exigeant public suite à la lourde défaite enregistrée lundi à la maison face à Dallas (114-97). Très critique après ce revers, l'entraîneur Mike Brown avait publiquement défié ses joueurs de «faire leur travail», après avoir encaissé 75 points en première mi-temps contre les Mavericks.

Le message a visiblement été entendu. «Le simple fait de nous voir jouer à notre meilleur niveau, de les voir tout donner pendant 48 minutes, était très agréable», s'est félicité Brown après la déculottée infligée aux Nets. Troisièmes à l'Est, les Knicks, éliminés en finale de Conférence la saison passée, voient ce succès comme un point de départ. «Il fallait se recentrer et redevenir nous-mêmes», a résumé Jalen Brunson.