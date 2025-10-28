Les Houston Rockets ont remporté leur première victoire de la saison NBA en écrasant les Brooklyn Nets 137-109. Clint Capela, l'intérieur genevois, y a contribué en marquant 8 points en 14 minutes de jeu, tandis que Tari Eason et Alperen Sengün ont brillé pour Houston.

Les Rockets de Clint Capela s'offrent un premier succès cette saison

Tari Eason (17) a mené les Rockets à la victoire lundi Photo: Karen Warren

ATS Agence télégraphique suisse

Battu dans ses deux premières sorties, Houston a cueilli lundi son premier succès de la saison en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont écrasé les Brooklyn Nets 137-109. L'intérieur genevois de 31 ans a été aligné durant 14 minutes, son plus long temps de jeu en trois matches. Il a inscrit 8 points – à 4/4 au tir –, capté 1 rebond et contré 2 tirs adverses.

Les Rockets ont pu compter sur Tari Eason (22 points en sortant du banc), Alperen Sengün (21 points, 6 assists, 6 rebonds) et Kevin Durant (19 points) pour faire la différence. Ils ont ainsi infligé aux Nets leur quatrième défaite en quatre parties.