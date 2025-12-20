Le Thunder d'Oklahoma City a subi sa troisième défaite de la saison en NBA, s'inclinant 112-107 face aux Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards, de retour de blessure, a brillé avec 26 points et un tir à 3 points décisif, menant son équipe à la victoire.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Thunder a subi vendredi sa troisième défaite de la saison en NBA, la deuxième dans ses trois dernières sorties. Le champion en titre s'est incliné 112-107 sur le parquet de Minnesota.

Oklahoma City, qui reste largement en tête du classement avec ses 25 victoires, a subi les foudres d'Anthony Edwards. De retour après avoir manqué trois matches sur blessure, le champion olympique 2024 a sorti le grand jeu face au Thunder en cumulant 26 points, 12 rebonds, 3 assists, 3 interceptions et 2 contres.

Anthony Edwards a notamment inscrit un panier à 3 points décisif à 38''5 de la fin pour permettre aux Timberwolves de prendre l'avantage pour de bon (108-107). Il a dans la foulée contré un tir de la star d'OKC Shai Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur du match avec ses 35 points.

Le pivot des Spurs Victor Wembanyama a par ailleurs réussi vendredi un 100e match consécutif avec au moins un contre à son actif. Le phénomène français a bloqué 2 tirs dans un match remporté 126-98 par San Antonio face à Atlanta. Seuls deux joueurs ont fait mieux dans l'histoire de la NBA: Dikembe Mutombo (116 matches d'affilée avec au moins un contre) et Patrick Ewing (145).