Kyrie Irving ne jouera pas de la saison, a annoncé son club.

ATS Agence télégraphique suisse

Star des Mavericks, Kyrie Irving ne jouera pas cette saison, a annoncé son équipe mercredi. Il continue sa rééducation après une rupture des ligaments croisés du genou gauche survenue en mars 2025.

«La décision n'a pas été facile à prendre, mais c'est la bonne», a dit le meneur de 33 ans, neuf fois All-Star et champion en 2016, cité dans un communiqué de la franchise de Dallas.

Hors des places pour les finales

Finalistes en 2024, les Mavericks sont douzièmes de la Conférence Ouest (19 victoires-35 défaites) à deux mois de la fin de la saison régulière, hors des places menant aux phases finales.

Les Texans ont entamé une courte reconstruction autour de leur nouvelle étoile, le no 1 de la draft 2025 Cooper Flagg. Ils se sont séparés au début du mois d'Anthony Davis, transféré à Washington un an après être arrivé à Dallas en échange de Luka Doncic.